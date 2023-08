Premier, il Tottenham vince ancora: Kulusevski decisivo

Tottenham, battuto il Bournemouth: decisivo Kulusevski

Al Vitality Stadium gli Spurs si portano subito avanti (17') con la rete di Maddison su assist di Sarr. Nella ripresa arriva il raddoppio, firmato interamente dagli ex Serie A: cross al centro dell'ex Udinese Udogie per l'ex Juve Kulusevski, che non sbaglia e da due passi firma il 2-0. Ottima prestazione anche dell'ex Empoli Vicario, che tiene la porta inviolata per la seconda partita di fila. Tottenham momentaneamente in testa con 7 punti.