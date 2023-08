Newcastle-Liverpool, dove vederla in tv e probabili formazioni

La probabile formazione di Howe

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Guimaraes, Longstaff; Almiron, Isak, Gordon. All. Howe La probabile formazione di Klopp

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Gakpo; Salah, Jota, Diaz. All. Klopp.

Newcastle-Liverpool: orari e canali

La gara di Premier League Newcastle-Liverpool sarà trasmessa da Sky.

Newcastle-Liverpool in diretta TV

La gara tra Newcastle e Liverpool sarà visibile in diretta tv su Sky, su Sky Sport Summer e su Sky Sport 4k.

Newcastle-Liverpool in streaming

Newcastle-Liverpool sarà visibile anche in streaming su SkyGo, e su NOW. Per farlo bisognerà scaricare le app della piattaforma su smartphone o tablet, oppure collegarsi via internet da pc.

Newcastle-Liverpool in diretta: la cronaca

Terza giornata di campionato per la Premier League: Il Newcastle si presenta all'appuntamento con tre punti a seguito, con una vittoria e una sconfitta. Quota 4 per il Liverpool, un pari e una vittoria.

