Zaniolo, la frase sulla Roma e su Mourinho: "Obiettivi? Tra 5 anni..."

ROMA - A 24 anni sta assaporando nuove sensazioni in Premier League, dove spera di diventare protagonista con la maglia dell'Aston Villa, ma Nicolò Zaniolo non dimentica il passato e le emozioni vissute con la Roma , né i tecnici con cui ha lavorato a Trigoria o in Nazionale.

Zaniolo, la frase su Mourinho

"Di Francesco mi ha fatto esordire in Champions League, Mancini mi ha chiamato in nazionale prima dell’esordio in Serie A, Mourinho mi ha fatto vincere il primo trofeo della carriera - ha detto l'attaccante in un'intervista a 'Sky Sport' -. È stato anche se per poco tempo una grandissima persona, un grandissimo motivatore. Tutti sono stati importantissimi e li ringrazierò per sempre".

Roma e Conference, i ricordi di Zaniolo

Ancora dolce poi il ricordo della Conference League, che ha vinto con la Roma (suo il gol decisivo in finale contro il Feyenoord) e ora affronta con l'Aston Villa: "È stato un percorso, se ripenso a quanto abbiamo fatto con la Roma è stato fantastico - ha detto Zaniolo -. Siamo partiti per vincerla, ma come sai quando parti per vincerla non sempre puoi mantenere le aspettative. Abbiamo fatto un grande percorso poi a Tirana abbiamo portato a casa un trofeo che mancava da tanto tempo. La porterò sempre nel cuore".

Zaniolo e il futuro: obiettivo patente

"Spero che tra cinque anni avrò la patente..." ha risposto invece scherzando alla domanda su dove si vede tra cinque anni. "Non mi pongo tanti obiettivi a lungo termine, ora l'obiettivo è fare bene - ha poi continuato -. Il sogno in cinque anni è di diventare un giocatore importante, completo, non solo in campo ma anche fuori. Maturare come sto facendo dal punto di vista umano e professionale".