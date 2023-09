Il Manchester United reintegra Antony dopo le accuse di violenza

MANCHESTER (Inghilterra) - Semaforo verde. Il Manchester United reintegra Antony . Il giocatore brasiliano nei prossimi giorni tornerà ad allenarsi con la squadra inglese. L’esterno era stato sospeso dopo le accuse mosse dalla sua ex compagna che lo aveva denunciato per violenza domestica . La Polizia sta continuando a indagare dopo la denuncia di Gabriela Cavallin.

Il comunicato del club

"Da quando sono state avanzate le prime accuse a giugno - scrive il club in una nota - Antony ha collaborato alle indagini della Polizia in Brasile e nel Regno Unito e sta continuando a farlo. Come club, condanniamo atti di violenza e abusi. Riconosciamo l'importanza di salvaguardare tutti coloro che sono coinvolti in questa situazione e riconosciamo l'impatto che queste accuse hanno su chi ha subito abusi”.