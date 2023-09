Premier, De Zerbi travolto dall'Aston Villa di Zaniolo: Brighton ko

Scatenato Watkins, De Zerbi travolto

Scatenato Ollie Watkins, che trascina l'Aston Villa alla vittoria. L'attaccante inglese trova subito la doppietta in avvio (14' e 21') e mette la partita in discesa. Poi, pochi minuti dopo il secondo gol, arriva lo sfortunato autogol di Estupian, che fa andare al riposo i padroni di casa sul 3-0. Nella ripresa De Zerbi si gioca la carta Ansu Fati, che ci mette solo 4 minuti a trovare il gol che accorcia le distanze. È tutto inutile però, con l'Aston Villa che continua a spingere e trova il poker ancora con Watkins, che firma la tripletta personale. Nel finale c'è spazio anche per le reti di Ramsey (85', servito proprio da Watkins) e Douglas Luiz (97') per il durissimo 6-1 finale. Nonostante il risultato e il dominio dei suoi in campo, non riesce ad incidere Zaniolo, che parte titolare e chiude la sua partita al 57' alla prima sostituzione di Emery. Al suo posto è entrato Ramsey, in gol nel finale.