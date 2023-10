Tonali in lacrime per le scommesse: "Vuole curarsi"

La botta è stata tremenda. Come un treno che ti passa sopra o un qualcosa che ti soffoca. Sandro Tonali dopo le accuse di scommesse su piattaforme di gioco illegali, ha reagito male. Ha pianto ma, almeno stando alla ricostruzione di oggi sul Corriere della Sera, si sarebbe sfogato con gli affetti più cari rendendosi conto di aver ceduto ad un passatempo per noia o emulazione verso qualcuno. "È spaventato, il colpo è stato grosso" afferma chi gli sta vicino. E quando i suoi procuratori lo hanno informato della necessità di ricorrere a un terapista per superare il problema della ludopatia, ha accettato seppur con imbarazzo, fa sapere sempre il Corriere della Sera.