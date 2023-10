Il caso scommesse ha travolto anche il Newcastle, con Sandro Tonali finito nella bufera e indagato dalla Procura di Torino per esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa. Mentre l'ex centrocampista del Milan, arrivato in estate per 70 milioni di euro, valuta come proseguire sull'indagine per alleviare la squalifica, anche il club inglese ha deciso di agire sulla situazione.