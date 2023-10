Diretta Manchester United-City 0-3: decidono Haaland e Foden LIVE

MANCHESTER - Tutto facile per Guardiola e il Manchester City che schiantano 3-0 il Manchester United a Old Trafford. In gol Haaland , doppietta, e Foden .

18:42

Le altre gare di Premier: vincono Liverpool, Everton e Aston Villa

Questi gli altri risultati della 10ª giornata di Premier League:

West Ham-Everton 0-1 (51' Calvert-Lewin)

Aston Villa-Luton 3-1 (17' McGinn, 49' Diaby, 62' aut. Lockyer, 83' aut. Martinez)

Brighton-Fulham 1-1 (26' Ferguson, 65' Palhinha)

Liverpool-Nottingham 3-0 (31' Jota, 35' Nunez, 77' Salah)

18:39

Guardiola torna a -2 dalla vetta

Vittoria pesante per i Citizens che, con questo 3-0, volano al secondo posto insieme all'Arsenal (24 punti) a -2 dalla capolista Tottenham. Per lo United è un ko che fa ancora più male vista la classifica: i Red Devils, con 15 punti, scivolano a -8 dalla zona Champions.

18:28

90' + 6' - Manchester United-Manchester City 0-3: fischio finale!

Il City domina lo United e sbanca Old Trafford con un netto 3-0: a segno Haaland (doppietta) e Foden

18:27

90' + 5' - Punizione City

Punizione City poco prima della lunetta dell'area di rigore: batte Haaland, la barriera respinge

18:24

90' + 1' - Scintille Doku-Antony

Antony a muso duro su Doku dopo un fallo: Tierney lo grazia, è solo cartellino giallo per il brasiliano dello United

18:22

90' - 4' di recupero

Anche nella ripresa saranno 4' i minuti di recupero

18:18

86' - Due cambi anche nel City

Nel City fuori Alvarez e Grealish, dentro Doku e Kovacic

18:18

85' - Doppio cambio United

Nel Manchester United escono Eriksen e Rashford, entrano Antony e Martial

18:12

79' - E sono tre! In gol Foden

Il Manchester City chiude definitivamente i conti con Foden, su assist di Haaland: è 3-0 City!

18:06

74' - Calcia Grealish: deviato in corner

Ci prova Grealish dal limite, Eriksen con il tacco devia in corner

18:06

73' - Doppio cambio United

Due sostituzioni nello United: escono Lindelof e Hojlund, entrano Reguilon e Garnacho

18:03

70' - Onana nega la tripletta a Haaland

Gran lancio di Grealish per Haaland, con il norvegese che arriva a pochi passi da Onana, si allarga e calcia: gran parata del portiere dello United che gli nega la tripletta

18:01

68' - Che occasione per Rashford!

Lancio di Eriksen per Rashford che entra in area e prova a incrociare il tiro, ma senza inquadrare la porta

18:00

67' - Doppio angolo United: nulla di fatto

Eriksen, tra i migliori dei Red Devils, guadagna un calcio d'angolo: lo batte ancora l'olandese, palla di nuovo in corner. Sulla seconda battuta Stones allontana

17:58

65' - Stones anticipa Hojlund

Su un cross dalla destra Stones è provvidenziale ad anticipare Hojlund. Da pochi minuti lo United sta tenendo palla, ma senza creare occasioni degne di nota

17:55

62' - Tiro di Alvarez: palla fuori

Impreciso l'attaccante del City con il suo tiro a giro: la sfera termina a lato

17:51

58' - Ancora Grealish: fuori di poco

Al termine di una bellissima azione il pallone arriva a Grealish: il suo tiro da posizione defilata termina a lato di poco

17:48

56' - Grealish ci prova

Ci prova Grealish dal limite, Onana in tuffo sventa il pericolo

17:47

54' - Manchester City in pieno controllo

Nonostante il raddoppio City non arriva la reazione della squadra di Ten Hag: ospiti in pieno controllo del match

17:42

49' - Raddoppia il Manchester City! Ancora Haaland!

Il City radoppia: cambio campo di Foden, dalla sinistra il cross di B. Silva trova Haaland completamente solo sul secondo palo e insacca di testa per il gol del 2-0

17:40

48' - Pericoloso Foden

Foden, defilato sulla destra, manda alto a pochi passi da Onana

17:40

47' - Ci prova Rashford

Conclusione di Rashford, Ederson fa buona guardia

17:37

46' - Sostituzione United: entra Mount

Primo cambio per il Manchester United: esce Amrabat, già ammonito, entra Mount

17:37

46' - Comincia il secondo tempo!

Riparte il secondo tempo di Manchester United-Manchester City

17:21

45' + 4' - Finisce il primo tempo

Il primo tempo termina 1-0 in favore del City: gol di Haaland su rigore al 25'

17:21

45' + 3' - Che miracolo di Onana su Haaland!

Colpo di testa di Haaland da pochi passi, miracoloso Onana in tuffo a mettere in angolo

17:20

45' + 2' - Maguire di testa: palla alta

Segnali di ripresa per lo United: sugli sviluppi di un corner ci prova Maguire di testa, palla alta

17:18

45' + 1' - Ederson attento su McTominay

Occasione United: McTominay tira potente, ma centrale, da pochi metri: gran risposta di Ederson in corner

17:17

45' - 4' di recupero

Saranno 4' i minuti di recupero del primo tempo

17:16

44' - Dominio City

Continua a dominare il Manchester City che sta collezionando una sequela incredibile di calci d'angolo

17:14

41' - Scintille Amrabat-Foden: ammoniti entrambi

Testa a testa tra Amrabat e Foden, entrambi ammoniti da Tierney

17:11

38' - Ci prova ancora Grealish

Grealish prova ancora la conclusione: Amrabat devia in calcio d'angolo

17:10

38' - Angolo City

Il calcio d'angolo di Alvarez viene allontanato dalla difesa dei Red Devils

17:09

36' - Punizione City da posizione interessante

Fallo di Evans su Grealish sul vertice sinistro dell'area di rigore, Tierney fischia il calcio di punizione

17:07

35' - Maguire e Dalot rischiano l'autogol

Su un cross dalla destra per poco Maguire e Dalot non causano l'autogol: palla allontanata in corner

17:03

30' - Occasione United!

Grande azione di Hojlund che supera Ederson ma si allarga troppo, il cross al centro arriva a B. Fernandes che però spara alto da pochi metri

16:57

25' - City in vantaggio! Gol di Haaland!

Rigore perfetto di Haaland, spiazzato Onana (anche ammonito). Manchester United-Manchester City 0-1

16:56

24' - Calcio di rigore per il City!

Dopo la review al Var Tierney concede il rigore al Manchester City per la trattenuta di Hojlund su Rodri. Haaland con il pallone sul dischetto

16:55

22' - L'arbitro viene richiamato al Var!

L'arbitro viene richiamato al Var per visionare l'azione in area United: trattenuta su Rodri di Hojlund

16:51

19' - Grealish a giro da fuori: Onana c'è

Bel tiro a giro di Grealish dalla sinistra dell'area: Onana devia in corner

16:48

16' - Ci prova Rodri dal limite

Rodri calcia dal limite su una respinta di McTominay: palla altissima

16:47

14' - Provvidenziale l'uscita di Onana

Uscita provvidenziale di Onana su lancio di Foden per Haaland quasi al limite dell'area

16:43

10' - Il City ha preso il controllo della gara

Dopo i primi minuti di "dominio" United è il City ad aver preso il comando delle operazioni e ad aver sfiorato il vantaggio

16:40

7' - Che occasione per il City!

Al primo affondo City vicino al vantaggio: Onana salva due volte, su Foden e Haaland da pochi passi, poi Maguire libera sulla linea di porta. Si salva lo United

16:37

4' - Rashford spreca una buona ripartenza

Contropiede United vanificato da Rashford che, sulla sinistra, si fa fermare dalla difesa Citizens

16:34

2' - Occasione United!

McTominay recupera palla e, dal limite dell'area, non riesce a calciare di potenza: palla debole che Ederson blocca agevolmente

16:33

1' - Subito United in pressione

United in pressione e cross pericoloso di Lindelof che termina di poco sopra la traversa

16:32

1' - United-City è cominciata!

Il derby di Manchester è cominciato!

16:30

Minuto di silenzio in ricordo di Bobby Charlton

Via al minuto di silenzio per Bobby Charlton. Applausi scroscianti da tutto Old Trafford

16:25

Tutto pronto a Old Trafford nel ricordo di Sir Bobby Charlton

A centrocampo un grande telone circolare per ricordare la leggenda dello United Sir Bobby Charlton, scomparso pochi giorni fa, oltre ad un bandierone e una coreografia con i cartoncini in tribuna con il nome di Bobby Charlton

16:13

Il bilancio nei derby: United avanti

Nel bilancio complessivo dei derby tra United e City sono avanti i Red Devils con 59 vittorie a fronte delle 42 dei Citizens, con 35 pareggi. L'ultima volta in cui si sono affrontate le due squadre risale allo scorso giugno nella finale di FA Cup, vinta 2-1 dai ragazzi di Guardiola.

16:04

La situazione di classifica

In classifica è avanti il Manchester City di Guardiola, con 21 punti, a +6 sul Manchester United di Ten Hag

15:52

United-City, le formazioni ufficiali

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Evans, Maguire, Lindelof; Amrabat, McTominay; Bruno Fernandes, Eriksen, Rashford; Hojlund. Allenatore: Ten Hag.

MANCHESTER CITY (3-4-2-1): Ederson; Gvardiol, Dias, Walker; Rodri, Stones; Grealish, B. Silva, Alvarez, Foden; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Manchester - Old Trafford