Rooney e la scioccante confessione sull'alcool: "A vent'anni bevevo fin quasi a svenire"

"Bevevo alcool in continuazione, fin quasi a svenire". Una confessione scioccante, quella dell'ex colonna del Manchester United Wayne Rooney , oggi allenatore del Birmingham City . L'ex attaccante della nazionale inglese ha rivelato il suo vizio quando era più che ventenne durante un'intervista rilasciata al podcast dell'ex giocarore di rugby Rob Burrow.

La terribile confessione di Rooney sull'alcool

“Quando avevo vent'anni trascorrevo un paio di giorni a casa e non uscivo di casa bevendo tutto quello che potevo quasi fino a svenire. Non volevo stare con la gente perché a volte ti senti in imbarazzo e a volte hai la sensazione di aver deluso tutti", ha dichiarato Rooney.