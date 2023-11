Clamoroso, la Premier potrebbe vietare il mercato con l'Arabia Saudita

Svolta clamorosa nel Regno Unito. La Premier League inglese voterà nella sua prossima riunione, una proposta per vietare operazioni in prestito con i club della Saudi League nella finestra di mercato invernale. Una misura temporanea, per evitare il continuo passaggio di giocatori nel calcio saudita e che ha registrato una crescita quest'estate con la partenza di elementi come N'Golo Kanté, Sadio Mané, Roberto Firmino, Edouard Mendy e Jordan Henderson .

I rapporti tra il Newcastle e il calcio arabo

Se l'ipotesi venisse confermata, salterebbe l'operazione che il Newcastle vorrebbe realizzare per la sostituzione di Sandro Tonali. Il club inglese, acquistato nel 2021 da un fondo arabo, avrebbe voluto sostituire l'azzurro (squalificato per dieci mesi), ingaggiando Rúben Neves, ora all'Al-Hilal La prossima riunione della Premier League, in cui tutti e 20 i club voteranno sull'argomento, si terrà il 21 novembre. Alcune squadre sono fiduciose che questa misura possa essere estesa agli acquisti, non solo ai prestiti, e che possa essere attuata anche per la prossima finestra di mercato estiva.