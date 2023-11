Dio salvi la Premier League. Perché Re Carlo affonda la Superlega

Il 21 dicembre, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea emetterà il verdetto sul presunto abuso di posizione dominante di Uefa e Fifa che, secondo Real e Barcellona (la Juve si è sfilata) deve essere sanzionato, liberalizzando la possibilità di organizzare nuove competizioni internazionali da parte di qualsiasi soggetto. L'istanza punta a riportare in vita il progetto Superlega, nato e morto in meno di quarantotto ore nell'aprile 2021, partorito da 15 club europei, poi ridottisi a tre e ora rimasti in due, alla forsennata ricerca di nuovi introiti per riassestare bilanci sempre più fragili e pronti a organizzare un torneo per ricconi o ex ricconi, con facoltà di invitare cinque club a loro discrezione. Il procuratore generale della Corte di Giustizia ha dato il suo parere, cassandoo le tesi dei ricorrenti, ma l'ultima parola spetta ai giudici. La Superlega, partorita nottetempo con modalità di comunicazione dilettantistiche, venne spazzata via dalla rivolta immediata dei tifosi, gli inglesi prima di tutti, che costrinsero i club della Premier a battere in ritirata.