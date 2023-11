"Everton shock: rischia altri 9 punti di penalizzazione"

L'Everton rischia altri 9 punti di penalizzazione: cosa è successo?

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Burnley, Leeds e Leicester, che sono retrocesse nelle stagioni in cui l'Everton ha violato il Fair Play finanziario, avrebbero l'intenzione di chiedere una richiesta di risarcimento da 100 milioni di sterline ciascuno (un totale di 300 milioni di sterline, cioè oltre 340 milioni di euro), basata sulla perdita di entrate dalla Premier League a seguito della retrocessione. Come spiegato dal Daily Mail, l’Everton non dispone dei fondi necessari a pagare cifra del genere: questo porterebbe quindi a un'ulteriore penalizzazione di 9 punti. Non solo: secondo il Daily Mail 777Partners, che sta cercando di rilevare il club, non sarebbe disposto a versare ulteriori centinaia di milioni: e così se da una parte gli accordi preliminari tra le parti prevedono delle clausone che stabiliscono che il prezzo di vendita verrebbe ridotto in caso di obblighi di risarcimento o di retrocessioni, dall'altra parte 777Partners, che ha già prestato all'Everton 40 milioni di sterline, diventerebbe a sua volta un creditore del club.