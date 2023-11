Klopp prende per il collo un reporter: la scena è virale

ROMA - Una partita ad altissima tensione calcistica, quella che il Liverpool sta preparando in questi giorni. I Reds, domani, affrontano il Manchester City, capolista di Premier League. E la squadra allenata da Jurgen Klopp si presenterà all'appuntamento a -1 in classifica da Haaland e soci. Per una vigilia a nervi scoperti ci sono dunque tutti gli ingredienti, ai quali si aggiungono le recenti dichiarazioni dello stesso Klopp, infastidito dal fatto che l'incontro sia stato fissato per le 12.30, dopo la sosta per le nazionali. Ma è stato lo stesso allenatore del Liverpool a stemperare la tensione durante l'allenamento dei Reds.