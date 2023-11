Premier League, Tottenham in crisi: ko anche contro l'Aston Villa

LONDRA (INGHILTERRA) - Il Tottenham non sa più vincere. La squadra di Postecoglou crolla ancora in casa per mano dell'Aston Villa e incassa il terzo ko di fila dopo quelli con Chelsea e Wolverhampton. Eppure il primo tempo si era messo nel migliore dei modi per gli Spurs che erano riusciti a passare in vantaggio con la rete di Lo Celso salvo poi lasciarsi raggiungere dal pareggio siglato da Pau Torres. La squadra di Emery nella ripresa completa la rimonta fissando il punteggio sul 2-1 con la rete di Watkins. Un ko amaro per il Tottneham che rimane a 26 punti e scivola al sesto posto superato proprio dall'Aston Villa a 28.