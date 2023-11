Premier League, tra gol e rigori il Fulham piega il Wolverhampton

LONDRA - Gara ricca di emozioni quella tra Fulham e Wolverhampton che chiude di fatto la tredicesima giornata di Premier League . A Craven Cottage le squadre di Marco Silva e di Gary O'Neil non si risparmiano ma alla fine ad avere la meglio sono i padroni di casa che si impongono per 3-2 .

Fulham-Wolverhampton, gol e rigori

La sfida si accende dall'inizio con la rete di Iwobi che apre le marcature al 7'. Il vantaggio del Fulham dura però poco meno di venti minuti, annullato dal gol di Cunha che rimette la gara in parità. Nella ripresa il ritmo rimane alto e i gol non mancano e arrivano tutti su calcio di rigore. Prima Willian dal dischetto segna il momentaneo 2-1, Hwang Hee-chan fa lo stesso e sigla il 2-2. Nel finale ancora un penalty, trasformato sempre da Willian che firma la sua personale doppietta, regala il successo alla squadra di Marco Silva che sale a 15 punti, esattamente come il Wolverhampton.