Il clamoroso errore dell'arbitro nel finale di City-Tottenham: Haaland impazzisce

Incredibile quello che è successo ieri in Premier League , nei minuti di recupero di Manchester City-Tottenham (3-3). A far parlare è l'arbitro Hooper , quando commette un errore clamorso, che costa probabilmente i tre punti ai Citizens.

City-Tottenham, cosa è successo?

Al 94' Haaland subisce un fallo sulla trequarti difensiva, ma si rialza subito e lancia Grealish in campo aperto e a tu per tu col portiere. Il direttore di gara all'inizio non fischia, ma dopo il passaggio del norvegese segnala il fallo e quindi la punizione, scatenando ovviamente le veementi proteste della squadra di Guardiola. Sui social la reazione di Haaland nel post partita non si è fatta attendere, con il norvegese che ha commentato su X con un eloquente "Wtf", "What the F…".