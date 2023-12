Haaland e Lo Celso, rissa in campo dopo City-Tottenham: Guardiola reagisce così

MANCHESTER (Inghilterra) - City-Tottenham è stata una partita bellissima con un finale incandescente. La formazione di Guardiola subisce la rete del pareggio in extremis, ma ha un’altra opportunità per trovare il vantaggio. L’arbitro Simon Hooper ferma Grealish lanciato verso la porta avversaria per fischiare un fallo in favore dell’attaccante norvegese che a quel punto si infuria. Dopo il fischio finale, qualche avversario prova ad accendere la miccia.