De Zerbi allontana le big: "Al Brighton non mi manca nulla"

L'ascesa di Roberto De Zerbi è sotto gli occhi di tutti e negli ultimi anni, dopo l'ottima avventura col Sassuolo, si è fatto apprezzare anche allo Shakhtar Donetsk, prima della conclusione forzata del campionato per via del conflitto Russia-Ucraina e adesso in Premier League con il Brighton. Gli inglesi con lui in panchina hanno centrato obiettivi importanti tra cui la prima storica qualificazione europea. Chiaro che, tante big, iniziano già a pensare a De Zerbi, tra cui il Real Madrid per l'eventuale post Ancelotti. Ieri però, il tecnico italiano ha sorpreso tutti nella conferenza stampa di vigilia della sfida col Brentford, allontanando ogni possibile sirena.