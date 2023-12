Furia Gullit contro il Chelsea: cita Berlusconi come esempio da seguire

LONDRA (INGHILTERRA) - Le ultime stagioni del Chelsea sono state abbastanza turbolente, soprattutto dopo il cambio di proprietà con l'arrivo di Todd Boehly nel maggio 2022 al posto di Roman Abramovich. Tantissimi soldi spesi (circa 1 miliardo di sterline) per i calciatori e una girandola di allenatori cambiati, tra Thomas Tuchel, Graham Potter e Frank Lampard prima dell'attuale tecnico Mauricio Pochettino, che non hanno portato risultati. Al momento, infatti, il Chelsea si trova al decimo posto in classifica e lontano dalla zona Champions. Una situazione che non va giù, tra i tanti, all'ex stella dei Blues (e del Milan) Ruud Gullit: "Sono arrivati molti problemi perchè gli attuali proprietari (c'è anche Behdad Eghbali oltre a Boehly, ndr) non hanno affetto per il club e lo hanno acquistato soltanto per una decisione commerciale. Ma il calcio europeo - le parole di Gullit riportate da Metro.co.uk - è una questione di emozioni, i tifosi sono coinvolti e questo si scontra con la realtà dove si trova il club".