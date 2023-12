Crisi Tottenham, ko contro il West Ham. Newcastle fermato dall'Everton

La 15ª giornata di Premier League si chiude con la sconfitta del Tottenham contro il West Ham per 2-1 , con la squadra di Postecoglou in piena crisi. Arriva anche il ko a sorpresa del Newcastle , sconfitto con duro 3-0 sul campo dell' Everton .

Tottenham in crisi, rimonta West Ham

Ancora una sconfitta per il Tottenham, rimontato in casa dal West Ham. Sblocca in avvio Romero, ma nella ripresa gli Hammers reagiscono con Bowen e Ward-Prowse. È crisi per la squadra di Postecoglou, che dopo un ottimo inizio di campionato è ora reduce da un solo punto conquistato nelle ultime cinque gare. Gli Spurs si trovano ancora al quinto posto, ma ora l'Arsenal al primo posto (occupato a lungo ad inizio campionato) è a nove punti.

Tottenham-West Ham 1-2, tabellino e statistiche

Newcastle ko, tris Everton con Beto

Dopo aver battuto Chelsea e Manchester United, il Newcastle rallenta la sua corsa sul campo dell'Everton. La squadra di Dyche regge all'assalto degli ospiti fino agli ultimi dieci minuti, in cui si scatena trovando ben tre reti: McNeil, Doucourè e infine l'ex Udinese Beto firmano una vittoria importante, che porta l'Everton fuori dalla zona retrocessione nonostante i dieci punti di penalizzazione. Frena invece la squadra di Howe, che rimane fuori dalla zona Europa.

Everton-Newcastle 3-0, tabellino e statistiche