Premier, Liverpool di misura: Elliott e Salah ribaltano il Crystal Palace

LONDRA - Il Liverpool non muore mai. La squadra di Klopp vince in rimonta per 2-1 nella tana del Crystal Palace, che aveva assaporato il gusto dei tre punti nel secondo tempo prima di crollare sotto i colpi di Salah. Già, l'attaccante ex Roma, dopo lo svantaggio di Mateta su rigore al 57' e l'espulsione di Jordan Ayew, ha pareggiato i conti al minuto al minuto 76. Non solo. Al 91', quando ormai il match sembreva indirizzato verso il pareggio, Salah ha confezionato l'assist per la rete pensatissima di Elliott, buttato nella mischia in corsa dal tecnico tedesco dei Reds. Con questo successo il Liverpool sale in vetta alla classifica in Premier League dopo 16 turni con 37 punti e attende la risposta dell'Arsenal che ha 36 punti e una partita in meno.