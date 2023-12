Vicario, lite in campo con Wilson: "Manca di rispetto". Lui sbotta sui social

LONDRA (INGHILTERRA) - Il Tottenham ha ritrovato il sorriso vincendo contro il Newcastle nell'ultima giornata di Premier League , mettendosi finalmente alle spalle un lungo periodo senza vittorie. E come spesso è accaduto alla squadra di Postecoglou tra i protagonisti del successo contro i Magpies c'è stato Guglielmo Vicario , portiere arrivato in estate dall' Empoli che ha già conquistato i cuori dei tifosi Spurs. Nella gara contro il Newcastle, però, Vicario è stato anche protagonista di un battibecco in campo con Callum Wilson che si è trascinato anche fuori dal rettangolo verde.

Vicario-Wilson, cosa è successo

Sul finale di gara, infatti, Vicario vede spiovere un pallone in area e, dopo averlo bloccato, corre velocemente per rilanciare trovando sulla propria strada Wilson. Tra i due c'è uno scambio di sguardi (brutti) e forse qualche battuta, oltre ad una linguaccia rivolta dall'ex Empoli al calciatore del Newcastle. Wilson lo guarda e gli dice qualcosa, poi sembra tutto finire lì. Dopo la partita però la situazione diventa virale e l'attaccante della nazionale inglese ha parlato di una chiara mancanza di rispetto ai microfoni di Sky Sport: "Il loro portiere comincia a fare smorfie e c****te, è una mancanza di rispetto". E la risposta di Vicario, a mezzo social con una stories su Instagram, non si è fatta attendere. Il portiere ha postato una foto della discussione, ripostando le parole di Wilson a Sky, scrivendo: "Respect is given... to everyone that respects me ("Il rispetto è dato... a tutti quelli che mi rispettano").