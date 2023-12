Il Tottenham vince ancora: Richarlison e Kulusevski piegano il Nottingham

Nottingham-Tottenham, tabellino e statistiche

Il Tottenham vince ancora e scala la classifica

Partita senza storia in casa del Nottingham, che resta comunque sopra la zona retrocessione. Il Tottenham di Postecoglou si prende i tre punti con le reti di Richarlison (terza rete nelle ultime due partite) e dell'ex Juve Kulusevski. Gli Spurs restano in 10 nel finale per il rosso a Bissouma, ma il risultato non cambia. Il Tottenham sale a quota 33 punti, gli stessi del Manchester City al quarto posto, che deve ancora giocare. Davanti ci sono Aston Villa (35), Arsenal (36) e Liverpool (37).