Tom Lockyer, dramma Bournemouth-Luton: collassa in campo, gara sospesa

Lockyer, i primi aggiornamenti medici

Secondo la BBC un medico del Bournemouth ha confermato che il difensore era "vigile e reattivo" dopo l'uscita dal campo in barella e i primi soccorsi.

Lockyer, il comunicato del Luton

Il Luton ha pubblicato un comunicato per aggiornare le condizioni di salute del proprio giocatore: "Il nostro staff medico ha confermato che il capitano degli Hatters ha avuto un arresto cardiaco in campo, ma era reattivo quando è stato portato via in barella. Ha ricevuto ulteriori cure all'interno dello stadio, per le quali ringraziamo ancora una volta le équipe mediche di entrambe le parti. Tom è stato trasferito in ospedale, dove possiamo rassicurare i sostenitori che è stabile e che attualmente è sottoposto a ulteriori test con la sua famiglia al suo capezzale. Vorremmo ringraziare tutti per il supporto, l'interesse e i messaggi affettuosi per Locks".

Lockyer, il precedente

Lockyer aveva già avuto un problema simile durante la finale di playoff di Championship. Era stato vittima di un arresto cardiaco a Wembley e si era operato al cuore. "Mi sono sottoposto a un intervento chirurgico - dise Lockyer - non dovrebbe accadere più. I medici non sono stati in grado di trovare una spiegazione del perché sia successo. Ma mi hanno dato il via libera per tornare in campo. Mi sono sottoposto a tutti gli esami del caso e sono risultati tutti negativi". Invece è successo di nuovo.