De Zerbi ko, l'Arsenal vince e vola in testa. Rimonta Aston Villa, pari Liverpool-United

De Zerbi ko, l'Arsenal vince e va in testa

All'Emirates Stadium Arteta batte De Zerbi dopo aver dominato la partita, chiudendo con il punteggio finale di solo 2-0. In casa i Gunners si scatenano e creano numerose azioni pericolose, sbloccando la partita però solo al 53' con Gabriel Jesus: calcio d'angolo in area, la difesa del Brighton alza il pallone che arriva però perfetto per il brasiliano che insacca con un colpo di testa in tuffo. Nel finale Havertz (87') sigla il gol vittoria che chiude i conti. Arsenal primo a quota 39 punti, frena De Zerbi alla quinta sconfitta in campionato che lo lascia al nono posto con 26 punti.

Arsenal-Brighton 1-0, tabellino e statistiche

Liverpool fermato dallo United, super Onana

Non riesce a rispondere il Liverpool, fermato sullo 0-0 dal Manchester United. I Reds dominano la partita e creano tantissime occasioni, non riuscendo però mai a sbloccare. Decisivo anche Onana, che dopo le critiche e le pessime prestazioni si impone come protagonista salvando il risultato in più occasioni. Klopp si ferma al secondo posto con 38 punti, uno in meno dell'Arsenal, mentre i Red Devils rimangono al settimo posto con 28 punti.

Liverpool-Manchester United 0-0, tabellino e statistiche

Aston Villa secondo, battuto il Brentford

Emery rischia ma alla fine il suo Aston Villa vince la terza partita consecutiva e si porta momentaneamente al secondo posto, ad un solo punto dall'Arsenal. Battuto in rimonta il Brentford, che sblocca al 45' con Potter e spaventa gli avversari. L'Aston Villa reagisce nella ripresa, approfittando dell'espulsione di Mee e rimontando con Moreno e Watkins. Caos nel finale, con una rissa in campo e l'espulsione di Kamara. Solo 9 minuti da subentrato per Zaniolo. Nell'altra partita della giornata il West Ham piega 3-0 il Wolverhampton con la doppietta di Kudus e il gol di Bowen, scalando la classifica fino al settimo posto con 27 punti.

Brentford-Aston Villa 1-2, tabellino e statistiche