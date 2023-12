Brighton-Tottenham e Arsenal-West Ham: dove vedere la Premier in tv oggi

ROMA - Questa sera saranno due le gare in programma per la 10ª giornata di Premier League : alle 20:30 Brighton-Tottenham (all'Amex Stadium di Brighton) e alle 21:15 Arsenal - West Ham (Emirates Stadium di Londra).

Brighton-Tottenham: orari e canali

La gara tra Brighton e Tottenham è in programma alle ore 20.30 all'Amex Stadium di Brighton e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky.

Dove vedere Brighton-Tottenham in diretta TV

Brighton-Tottenham, gara valevole per la diciannovesima giornata di Premier League, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Max (Canale 203).

Dove vedere Brighton-Tottenham in streaming

La partita Brighton-Tottenham sarà visibile in streaming su SkyGo e NOW.

Le probabili formazioni di Brighton-Tottenham

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Hinshelwood, Van Hecke, Dunk, Igor; Baleba, Gilmour; Adingra, Gross, Buonanotte; Ferguson. Allenatore: Roberto De Zerbi

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Davies, Udogie; Skipp, Sarr; Johnson, Kulusevski, Son; Richarlison. Allenatore: Ange Postecoglu.

Brighton-Tottenham in diretta, la cronaca

De Zerbi si presenta all'appuntamento reduce dal pareggio del suo Brighton in casa del Crystal Palace (1-1) ed è nono in classifica,, mentre il Tottenham è in quinta posizione a -6 dal Liverpool primo della classe.

Arsenal-West Ham: orari e canali

La gara tra Arsenal e West Ham è in programma alle ore 21:15 all'Emirates Stadium di Londra e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky.

Dove vedere Arsenal-West Ham in diretta TV

Arsenal-West Ham, gara valevole per la diciannovesima giornata di Premier League, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 214).

Dove vedere Arsenal-West Ham in streaming

La partita Arsenal-West Ham sarà visibile in streaming su SkyGo e Now.

Le probabili formazioni di Arsenal-West Ham

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Jesus, Trossard. Allenatore: Arteta.

WEST HAM (4-3-3): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson; Soucek, Alvarez, Ward-Prowse; Kudus, Bowen, Paqueta. Allenatore: Moyes.

Arsenal-West Ham in diretta, la cronaca

L'Arsenal arriva a questa giornata da seconda forza del campionato, a quota 42 punti, -2 dalla capolista Liverpool. Il West Ham, invece, a 30 punti, occupa la settima posizione.