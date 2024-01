Rooney esonerato, non ci sta: messaggio polemico al Birmingham

Rooney esonerato, il commento di Cook

A commentare l'esonero è stato l'amministratore delegato, Garry Cook: “Siamo impegnati a fare ciò che è necessario per portare il successo a St. Andrew's. Sfortunatamente, il tempo trascorso da Wayne con noi non è andato come previsto e abbiamo deciso di muoverci in una direzione diversa. La ricerca di un successore inizia con effetto immediato e aggiorneremo i sostenitori quando avremo ulteriori novità". Al momento, la squadra è stata affidata a Steve Spooner.

Le parole di Rooney

Attraverso X, Rooney ha parlato così subito dopo l'esonero: "Vorrei ringraziare Tom Wagner, Tom Brady e Garry Cook per l'opportunità di gestire il Birmingham City FC e il supporto che tutti mi hanno dato durante il mio breve periodo con il club. Il calcio è un business dei risultati e riconosco che non sono stati al livello che volevo che fossero. Tuttavia, il tempo è il bene più prezioso di cui un manager richiede e non credo che 13 settimane siano state sufficienti per supervisionare i cambiamenti necessari. Personalmente, mi ci vorrà un po' di tempo per superare questa battuta d'arresto. Sono stato coinvolto nel calcio professionistico, sia come giocatore che come manager, da quando avevo 16 anni. Ora, ho intenzione di prendermi un po' di tempo con la mia famiglia mentre mi preparo per la prossima opportunità nel mio viaggio come manager. Infine, auguro al Birmingham City FC e ai suoi proprietari i miei migliori auguri nel perseguimento delle loro ambizioni".

I numeri di Rooney

Il rendimento di Rooney è stato disastroso. Quando è arrivato al Birmingham, in seguito all'esonero di Eustace, il club era in lotta per un posto in zona play off. Il cambio in panchina ha sortito una clamorosa discesa nelle zone basse della classifica, certificata dalle sole due vittorie ottenute negli ultimi quindici incontri.