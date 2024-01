Clamoroso Onana, giocherà due partite in 24 ore! Il motivo

Onana giocherà due partite in 24 ore, grazie a un accordo ottenuto tra il Manchester United e la federazione camerunese. Come noto, il portiere dei Red Devils dovrà partecipare alla Coppa D'Africa , ma prima avrà modo di difendere i pali della porta dell'Old Trafford nel match di FA Cup con il Tottenham .

Onana, i dettagli dell'accordo

Il motivo che ha fatto nascere questa situazione l'ha spiegato The Athletic. Il Manchester United ha ingaggiato Onana dall'Inter in un momento in cui lo stesso calciatore aveva dichiarato di essersi ritirato dalla nazionale. Successivamente, Onana è stato convinto dalla federazione a tornare, con lo United che ovviamente non si è opposto a questa decisione, ottenendo un accordo con il Camerun che gli permetterà di averlo a disposizione fino alla vigilia del match d'esordio di Coppa D'Africa con la Guinea, in programma il 15 gennaio. Il giorno prima, il Manchester United sarà impegnato in FA Cup contro il Tottenham e nulla gli vieterà di utilizzare regolarmente Onana dal primo minuto.