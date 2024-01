L'ultima stagione vissuta da Clichy al Manchester City è concisa con la prima di Guardiola da manager del club inglese. Intervistato da "The Coaches Voices", l'attuale vice allenatore della Francia under 21 ha svelato dei retroscena sulle metodologie d'allenamento del tecnico spagnolo. In particolare, Clichy ha tenuto a raccontare "la regola dei due chili". Di cosa si tratta?