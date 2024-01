Domenica ci sarà l'esordio in Fa Cup per il Manchester City. La squadra di Guardiola affronterà l'Huddersfield Town, club militante nel campionato di Championship. Il City è intenzionato a difendere il titolo, ottenuto nella scorsa stagione dopo aver battuto in finale il Manchester United. Proprio come accaduto in occasione delle scorse edizioni, anche nell'attuale stagione si ripeterà la querelle relativa agli sponsor.