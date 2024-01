Il Chelsea vince ancora: Fulham ko, Pochettino è ottavo

LONDRA - Il Chelsea prova ad uscire dalla crisi. Nella 21ª giornata di Premier League i Blues superano 1-0 il Fulham, centrando la terza vittoria consecutiva. A decidere la sfida un rigore trasformato da Palmer nel finale del primo tempo. Pochettino scala la classifica, portandosi momentaneamente all'ottavo posto con 31 punti, a -9 dall'Arsenal che occupa il quarto posto per la qualificazione in Champions League. Dopo i numerosi flop di questa stagione, il Chelsea ritrova per la prima volta continuità, anche se pesa ancora il disastro in Carabao Cup.