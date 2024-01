Zaniolo versione papà: la foto con il figlio Tommaso è dolcissima

BIRMINGHAM (Inghilterra) - Lontano dall’Italia ha ritrovato una buona condizione fisica e quella serenità professionale necessaria a ritrovare la maglia azzurra. Nicolò Zaniolo è ripartito con il piede giusto: 23 presenze finora con la maglia dell’Aston Villa impreziosite con 2 reti. Il buon rendimento ha richiamato l’attenzione del ct Luciano Spalletti che ha deciso di puntare su di lui. L’ex attaccante della Roma è tornato a essere protagonista in Premier League, ha riscoperto il piacere di giocare a calcio e ora punta a un ruolo di protagonista per i prossimi Europei in programma in Germania a fine stagione.