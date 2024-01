Liverpool tra scienziati ed elettrodi: il metodo Klopp prima della finale di Coppa di Lega

LIVERPOOL - La tecnologia e la scienza al servizio del mondo del calcio. Il Liverpool chiama di nuovo l’azienda tedesca Neuro 11 per studiare la psiche dei calciatori in vista della finale di Coppa di Lega da giocare contro il Chelsea il prossimo 25 febbraio. Klopp ha già utilizzato questo metodo nel 2022: ora è pronto a portare di nuovo su un altro livello i suoi allenamenti.

Liverpool, come funziona il metodo elettrodi: i dettagli

Tutti i calciatori durante gli allenamenti indosseranno dei caschetti composti da elettrodi che rileveranno l’attività del cervello in tempo reale. Le informazioni captate vengono immagazzinate in un computer e poi studiate. L’obiettivo è quello di migliorare gli allenamenti e le prestazioni attraverso i dati del cervello. Il tutto servirà anche ai giocatori per analizzare e gestire al meglio i picchi di tensione durante alcune fasi di una partita (stadio pieno, il tiro di un calcio di rigore, etc…). La mente al centro di tutto, Klopp cura ogni dettaglio. E la Neuro 11, azienda tedesca specializzata in questo programma, è di nuovo al fianco dei Reds.