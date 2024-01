Guardiola, Klopp e l'addio al Liverpool: "Finalmente dormirò meglio"

L'annuncio di Jürgen Klopp , che lo scorso venerdì ha svelato che lascerà il Liverpool a fine stagione , ha colto di sorpresa il mondo del calcio: compreso il rivale di mille battaglie sportive, Pep Guardiola . L'allenatore del Manchester City non ha nascosto di essere rimasto spiazzato dalla decisione di Klopp .

Guardiola su Klopp dopo la vittoria contro il Tottenham in FA Cup

Ieri, dopo la vittoria del Manchester City sul Tottenham in FA Cup (0-1), il tecnico spagnolo non ha lesinato parole d'elogio per il collega tedesco: "Sì, lo ammetto, sono un po' sorpreso. Klopp è un allenatore incredibile, una grande persona e ho la sensazione che anche una parte di noi se ne va con la sua partenza".

Guardiola sdrammatizza sull'addio di Klopp al Liverpool

Guardiola ha aggiunto: "Il Liverpool è stato il nostro rivale in tutti questi anni, lui è stato anche il mio più grande rivale, e ci mancherà. Naturalmente sono contento perché ho intenzione di dormi un po' meglio le notti prima della partita contro il Liverpool, ma gli auguro il meglio. Non vuole ammetterlo, ma tornerà. Sono d'accordo con tutto quello che ha detto" ha aggiunto e concluso Guardiola.