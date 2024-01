Walker, la clamorosa confessione dopo il tradimento: "Fatte cose orribili"

Il rammarico di Walker: "Ho causato dolore"

Walker ha poi proseguito: "Ho preso decisioni stupide e sciocche. Non riesco a pensare o immaginare cosa sta passando Annie. Ho provato a chiederglielo, ma c'è dolore. L'uomo che avrebbe dovuto amarla, prendersi cura di lei ed essere lì per lei. Le mie azioni hanno causato molto dolore a molte persone. Mi dispiace perché, come famiglia, questo non dovrebbe accadere".

Walker: "Ho sbagliato"

"Ci sono stati giorni in questa dura prova in cui volevo solo raggomitolarmi e andare a dormire. L'unico da incolpare sono io. Ho ruoli e responsabilità di cui sono consapevole e ho preso decisioni stupide. Ma io Devo ammettere i miei errori, lo devo a tutti. Devo scoprire perché l'ho fatto e perché si sono verificate delle situazioni. Sono umano e ho commesso degli errori dentro e fuori dal campo".