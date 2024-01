Il Manchester United ha vinto il quarto turno di Fa Cup, battendo il Newport County, squadra militante nel campionato di League Two. Nonostante le tre categorie di differenza, la formazione allenata da Coughlan si è mossa bene, mettendo più volte in difficoltà in Red Devils, con il risultato finale che è stato di 4-2. Al termine dell'incontro, non è mancato un simpatico siparietto tra i due tecnici, con Ten Hag protagonista.