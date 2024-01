Rashford, la decisione del Manchester United dopo le notti brave

Ci sono degli sviluppi riguardanti Rashford . Il calciatore del Manchester United è stato visto in discoteca prima del match di FA Cup con il Newport , saltando anche l'allenamento di venerdì. Una condotta che ha mandato su tutte le furie il club, il quale ha annunciato di voler prendere provvedimenti attraverso una soluzione interna.

Cosa ha deciso il Manchester United?

Come riportato dalla BBC, il Manchester United ha fatto successivamente sapere che Rashford ha chiesto scusa per la propria condotta e che "la questione è stata chiusa con un provvedimento disciplinare interno". L'attaccante tornerà ad allenarsi agli ordini di Ten Hag, il quale nei giorni scorsi aveva fatto sapere di muoversi insieme alla società per risolvere quanto prima la vicenda.