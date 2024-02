Chelsea ko: undicesimo e fischiato. I tifosi vogliono Mourinho

Sconfitto in casa dal Wolverhampton, fischiato e mestamente undicesimo in classifica in Premier League: il Chelsea è sempre più dentro al suo incubo a occhi aperti. I tifosi sono sul piede di guerra e vogliono il ritorno di José Mourinho. Un pensiero condiviso e ribadito allo Stamford Bridge dove è maturata la seconda battuta d'arresto di fila e decima stagionale in campionato per i Blues, che stanno proseguendo in maniera pressoché inesorsabile la propria stagione anonima.