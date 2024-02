Klopp, furia contro Taylor: altro arbitraggio disastroso in Arsenal-Liverpool

ROMA - Nuova bufera su Anthony Taylor in Inghilterra dove l'arbitro, che fece infuriare la Roma e l'allora tecnico giallorosso José Mourinho nella finale dell'ultima Europa League vinta a Budapest dal Siviglia ai calci di rigore, stavolta è stato pesantemente criticato da Jurgen Klopp che non ha apprezzato la direzione della gara persa dal suo Liverpool (capolista della Premier League) sul campo dell'Arsenal , ora secondo a -2 dai 'Reds' che a Londra hanno pagato anche gli errori del portiere Alisson .

Klopp attacca Taylor dopo Arsenal-Liverpool

"Molte cose erano contro di noi oggi - ha detto dopo la sfida Klopp, che ha già annunciato l'addio al Liverpool a fine stagione -. Questo arbitro mi ha dato un cartellino rosso contro il Manchester City per una situazione di rissa tra Bernardo Silva e Mo Salah. Oggi stessa situazione con Jota che però non ha ricevuto il cartellino rosso. È incredibile. C’è la situazione di Havertz su Konaté per il primo giallo. Poi Havertz crolla e l’arbitro dà il cartellino giallo a Konaté. Gabriel fa la stessa cosa con Nunez e niente cartellino giallo".