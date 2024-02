Chelsea, Pochettino nella bufera: il messaggio della moglie di Thiago Silva

Non è un buon momento per il Chelsea. I Blues hanno rimediato la seconda sconfitta consecutiva in Premier League, con un brutto tonfo a Stamford Bridge contro il Wolverhampton per 4-2. La squadra di Pochettino è all'undicesimo posto, ben lontana dalla zona Uefa. Dopo la dodicesima posizione finale della scorsa stagione, lo scoramento tra i tifosi del Chelsea aumenta sempre di più.