Hojlund ignora il sosia dopo United-West Ham: cosa è successo

In Inghilterra c'è un cantate sosia di Rasmus Hojlund. Si chiama Sean Millis, è diventato virale grazie al programma The Voice e alla canzone 'Waiting on a Miracle', è un fan sfegatato del Manchester United e, soprattutto, ricorda l'ex bomber dell'Atalanta. Glielo hanno fatto notare molti suoi fan commentando le sue foto e i suoi video.