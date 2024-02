L'amuleto del Manchester City: con lui in campo Guardiola non perde da un anno

Rodrigo Hernández Cascante : è questo il nome del talismano di Pep Guardiola al Manchester City . Se il nome vi avvesse messo in difficoltà, il calciatore è conosciuto semplicemente come Rodri . I dati sulle vittorie del club inglese sono direttamente collegati alla presenza centrocampista spagnolo.

Rodri, una certezza per il Manchester City

Da un anno, infatti, quando è sceso in campo, il City non ha mai perso: un filotto di ben 52 partite. L'ultima sconfitta con l'ex Atletico Madrid in campo? Il 5 febbraio 2023 contro il Tottenham. Nel mezzo anche il gol decisivo nella finale di Champions League contro l'Inter.