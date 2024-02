Rashford si affida ai puzzle: l’insolito metodo per fuggire dalle tentazioni

Marcus Rashford è stato al centro delle polemiche nelle scorse settimane. L'attaccante del Manchester United ha saltato gli allenamenti con la squadra per festeggiare a Belfast , fingendosi malato. Il club ha preso dei seri provvedimenti nei suoi confronti, infliggendogli una multa di 650mila sterline , ben due settimane di stipendio. Ora Rashford ha trovato un modo per evitare le bravate.

Cosa ha fatto Rashford?

Rashford avrà capito la lezione? Nel frattempo, ha pubblicato su Instagram una foto in cui si cimenta con un puzzle da mille pezzi. Uno strategemma per tenere la testa impegnata, in modo da fuggire da inutili tentazioni. Come rivelato dal Sun, si tratta "di una scelta insolita per un calciatore di alto livello sui vent'anni, ma l'ultima cosa di cui ha bisogno è tornare alle sue feste. Sta facendo uno sforzo per comportarsi bene".