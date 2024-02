Paura Roy Hodgson, malore durante un allenamento: le sue condizioni

Malore in allenamento per Roy Hodgson , attuale manager del Crystal Palace , costretto ad interrompere anzitempo la seduta odierna. Paura sul terreno di gioco e all'interno dello spogliatoio delle Eagles, la cui attenzione è stata subito attirata dall'ex allenatore dell'Inter. Ci sono novità e aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del tecnico inglese.

Le condizioni di Roy Hodgson dopo il malore in allenamento

Roy Hodgson, a pochi giorni dal Monday Night con l'Everton, ha accusato un malore nel corso dell'allenamento mattutino: "Purtroppo la conferenza stampa di oggi non avrà luogo come previsto, - si legge nella nota ufficiale della società londinese - in quanto Roy Hodgson si è sentito male durante l'allenamento di questa mattina".

Poi, il nuovo aggiornamento ufficiale del Crystal Palace, a proposito delle condizioni del manager ex Inter: "A seguito della notizia che Roy Hodgson è stato colto da un malore durante l'allenamento id oggi, possiamo confermare che ora è stabile e si sta sottoponendo a esami in ospedale. Tutti i dirigenti del club augurano a Roy una pronta guarigione".