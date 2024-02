Manchester United, scende in campo Jim Ratcliffe

Manchester United, le parole di Ratcliffe

L’annuncio dell’ingresso del gruppo INEOS era stato anticipato già prima di Natale, ma la proposta di acquisto è passata al vaglio degli organi di governo, con numerosi documenti inviati alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti: Ratcliffe e il gruppo dirigente di INEOS hanno superato il test di proprietari e amministratori necessario per acquisire un club di Premier League. Il primo passo del co-proprietario sarà quello di rimodernare “il Teatro dei Sogni”: il progetto è quello di trasformare Old Trafford nel nuovo Wembley del Nord Inghilterra. "Diventare comproprietario del Manchester United è un grande onore e comporta una grande responsabilità - ha affermato Jim Ratcliffe - questo segna il completamento della transazione, ma solo l'inizio del nostro viaggio per riportare il Manchester United ai vertici del calcio inglese, europeo e mondiale, con strutture di livello mondiale per i nostri tifosi. Il lavoro per raggiungere questi obiettivi subirà un’accelerazione già da oggi.”