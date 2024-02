Guardiola furioso per il calendario: "Molte grazie..."

Il Manchester City tiene il passo del Liverpool dopo la vittoria conquistata quest'oggi contro il Bournemouth , decisa da un gol di Foden. Al termine della partita, Guardiola è tornato su un argomento che più volte ha tenuto a sottolineare: le numerose partite ravvicinate a cui le squadre devono far fronte. Il City, per esempio, dallo scorso 26 gennaio (giorno del match di FA Cup contro il Tottenham) ha giocato ben otto partite .

Cosa ha detto Guardiola sul calendario?

Guardiola ha parlato in maniera piuttosto ironica della questione relativa al calendario: "Grazie mille per il calendario. È troppo. Assolutamente. Ma gli affari devono continuare...". Guardiola ha poi proseguito: "Adoro i miei giocatori. Sono dei superuomini. Giocano ogni tre giorni. Quando la gente dice: 'Puoi giocare nelle stesse condizioni in Premier League?' No. Giochiamo più di tutti gli altri. I ??nostri tifosi devono essere molto orgogliosi dei ragazzi. Non so cosa succederà a fine stagione, ma sarò vicino a loro. Foden? È già diventato un calciatore di altissimo livello. Prima era un ragazzino e ora è un giocatore di livello mondiale. È molto bravo. Può giocare ovunque".