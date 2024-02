"De Zerbi in pole per il Manchester United, ma c'è anche il City"

De Zerbi, prossima destinazione Manchester?

La nuova dirigenza che fa capo a Jim Ratcliffe non sembrerebbe intenzionata a confermare Ten Hag. Come riportato da Manchester Evening News, ci sono diversi tecnici ai quali starebbe pensando la proprietà come possibili sostituti. Tra questi ci sarebbe Roberto De Zerbi. L'attuale tecnico del Brighton, che affronterà la Roma agli ottavi di finale di Europa League, non sarebbe soltanto nel mirino dello United, ma anche del City che lo vedrebbe come ricambio ideale in caso di addio di Guardiola. Insomma, per De Zerbi potrebbe esserci una panchina di una big europea nel prossimo futuro.