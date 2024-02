De Zerbi, emergenza al Brighton: Mitoma fuori per il resto della stagione!

Mitoma infortunato, la reazione di De Zerbi

L'allenatore italiano ha parlato delle condizioni del suo giocatore in conferenza stampa. Queste le sue parole: “È un problema importante. Potrebbe stare fuori due o tre mesi e la sua stagione dovrebbe essere finita”. Mitoma finora aveva giocato 26 partite in tutte le competizioni, impreziosite da tre gol e sei assist. In vista della doppia sfida europea contro la Roma (gara d'andata in programma per giovedì 7 marzo alle 18:45), preoccupano anche le condizioni di Ferguson, Welbeck e Veltman.