Foden doppietta e Haaland: il City vince il derby di Manchester! United ko

Manchester City-Manchester United 3-1, tabellino e statistiche

Foden e Haaland regalano il derby di Manchester a Guardiola

Pronti via e lo United sblocca la gara con un gioiello di Rashford: all'8° minuto Fernandes lancia l'attaccante inglese, che si libera e dal limite dell'area fa partire un tiro potente che termina alle spalle di Ederson. L'altro protagonista del primo tempo per i Red Devils oltre Rashford è Onana, con l'ex Inter fondamentale nel proteggere il vantaggio respingendo l'assalto del City. La squadra di Guardiola, infatti, domina il pallone dopo essere andata in svantaggio con un possesso palla del 74% e un totale di 18 tiri, che però non portano al pareggio. Nel finale del primo tempo Haaland spreca una grandissima occasione, dopo aver ricevuto palla da Foden davanti la porta ma non riuscendo a chiudere il tap-in. Nella ripresa continua a pressare il City, che trova finalmente il pareggio con Foden al 56': altro gol bellissimo in questo derby, con il giovane inglese che calcia dal limite e riesce finalmente a battere Onana. Si alzano i ritmi grazie ai cambi dei due allenatori, in un derby giocato a viso aperto e senza risparmiarsi. Alla fine a decidere la sfida è di nuovo Foden, che completa la rimonta Citizens all'80' dopo aver ricevuto un assist in area magnifico da Alvarez. Nel finale per lo United entra l'ex Fiorentina Amrabat, che si rende protagonista in negativo con un erroraccio difensivo che permette ad Haaland di chiudere il derby sul 3-1.

Colpo Bournemouth sul Burnley

Nell'altra partita della giornata arriva il colpo esterno del Bournemouth, che ha battuto 2-0 il Burnley. Le reti sono state siglate da Kluivert e Semenyo. Grazie a questo successo il Bournemouth si porta a 31 punti in classifica, il Burnley resta fermo a 13 punti.