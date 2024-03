Haaland bacchetta Alexander-Arnold: “Non credo sappia cosa vuol dire vincere il Triplete”

Erling Haaland ha risposto a tono alle dichiarazioni di Trent Alexander-Arnold. Il calciatore del Liverpool, infatti, aveva sottolineato come i trofei vinti dai Reds negli ultimi anni significhino di più rispetto a quelli dei Citizens in vista del testa a testa in programma tra i due club questa domenica ad Anfield. Gli uomini di Klopp sono primi in Premier League con un punto in più rispetto alla squadra di Guardiola.